أخبار اليمن : الطقس العاصف مستمر.. احذروا

الطقس العاصف مستمر.. احذرواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً شديد البرودة في عدد من المحافظات، وبارداً إجمالاً في المرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب وغرب الجوف مع امكانية تكوّن الصقيع على أجزاء منها.

في حين قد يكون الطقس بارداً إجمالاً في مرتفعات لحج والضالع وأبين وحجة، والمحويت وريمة وتعز وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع، والقادمين إلى المناطق الجبلية شديدة البرودة آنفة الذكر من صدمات البرد.