أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة

الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، الضالع، البيضاء، غرب الجوف، جنوب مأرب وشمال إب مع احتمال تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة والمحويت وريمة وتعز ولحج وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف بسبب تكوّن الصقيع.