أخبار اليمن : لقاء بصنعاء يناقش التحضيرات لمهرجان العسل

لقاء بصنعاء يناقش التحضيرات لمهرجان العسلعقد اليوم بصنعاء اللقاء الموسع الرابع للمشاكين في المهرجان الوطني الرابع للعسل اليمني (النحالين - الجمعيات - تجار ومسوقي العسل)، الذي أقامه مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وبتمويل وحدة المبادرات والمشاريع الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة.

وخلال اللقاء أشاد أمين العاصمة حمود عباد بالتفاعل والتحضير لإقامة المهرجان، مؤكدا النهج على المسار الذي يدفع بالزراعة نحو تحولات كبرى والتطوير بالشكل الصحيح، وأن العسل اليمني ما زال في طليعة الأعسال في العالم من حيث الشهرة والجودة، وأن المهرجان القادم سيشكل نقلة نوعية للعسل اليمني، منبها بعض التجار الابتعاد عن الممارسات التي تضر بسمعة وجودة العسل اليمني.

من جانبه أكد نائب مدير وحدة العسل يوسف القديمي على اهمية تكاتف الجهود لإنجاح المهرجان والاستفادة من الافكار والرؤى التي من شأنها أنجاح المهرجان وتطوير العمل في مجال العسل اليمني سواء النحالين والجمعيات او الانتاج والتسويق، حتى يكون عند مستوى الشهرة والجودة الأفضل على مستوى العالم.

بدوره أكد رئيس الجمعية اليمنية للنحالين وتجار العسل عبدالله يريم، ان انعقاد اللقاء يأتي والعسل اليمني حاضرٌ بقيمته، وباسمه، وبتاريخه، إلا أن واقع النحل وسوق العسل ليس كما يريده النحالين ومتتجي العسل ولا كما تستحقه اليمن.

وقال يريم إن النحل ليس مجرد حشرة، بل اقتصاد ريفي وأمن غذائي، وبيئة وزراعة وحياة، ومصدر رزق لآلاف الأسر اليمنية من الجبال إلى الوديان، إلا أنها تواجه مشاكل كبيرة، منها تراجع المراعي الطبيعية وقطع الأشجار التي تتغذى منها النحل، وغياب التنظيم الحقيقي لسوق العسل، بالاضافة دخول عسل مغشوش أو مستورد يضرب ثقة المستهلك بالعسل اليمني، وغياب التسويق المنظم والدعم الفني والرقابي، وعدم التمييز بمعايير حقيقية، حيث أن نحال يتعب سنة كاملة، وتاجر يلتزم بالجودة، ثم يُساوى بمن لا يلترم، مطالبا بشراكة حقيقية وتنظيم سوق العسل وحماية المنتج الوطني، اعتماد مواصفات واضحة تفرّق بين العسل الحقيقي والمغشوش، دعم النحال بالتدريب، لا بالشعارات، فتح قنوات تسويق داخلية وخارجية باسم اليمن، لا بأسماء وهمية، كما طالب بحماية شجرة السدر والغطاء النباتي من الاحتطاب وغيرها من العوامل، لأن من يحمي الشجرة يحمي العسل.

وألقيت كلمتان لمدير مكتب الزراعة بأمانة العاصمة محمد هاجر وبكيل طاهر عن الاتحاد التعاوني الزراعي، استعرضتا الاستعدادات والتحضيرات لإقامة المهرجان الوطني الرابع للعسل اليمني، لإظهاره بالصورة التي تليق بسمعة ومكانة وشهرة العسل اليمني، وبما يلبي تطلعات المشاركين والنحالين والجمعيات وتجار العسل، كما أشارت الكلمات الى اهمية العمل التشاركي والتعاوني لما من شأنه تطوير انتاج وتسويق العسل.