أخبار اليمن : إلغاء 140 رحلة جوية في العاصمة

إلغاء 140 رحلة جوية في العاصمةأعلن فيليب تابارو وزير المواصلات الفرنسي، اليوم، أنه تم إلغاء حوالى مئة رحلة جوية في مطار رواسي شارل ديغول، و40 رحلة من مطار أورلي في العاصمة باريس بسبب الثلوج.

وأعرب وزير المواصلات الفرنسي في تصريحات صحفية عن أمله في أن "يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم"، داعيا السكان إلى توخي الحذر "في جميع أنحاء البلاد".

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تطال الثلوج والجليد شمال وغرب فرنسا، في ظاهرة "نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية".

وتوقفت الحافلات العامة عن العمل في باريس وضواحيها بسبب الطرق الجليدية، على الرغم من أنّ غالبية أنظمة المترو والسكك الحديد في الضواحي تواصل عملها، بحسب ما أفاد مسؤولو النقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا إنّ 38 من أصل 96 مقاطعة في البر الرئيسي كانت في حالة تأهب لتساقط الثلوج الكثيفة وتكوّن الجليد، في وقت تراكمت الثلوج على مستوى ثلاثة إلى سبعة سنتيمترات.

وأوضحت أنّ موجة البرد "شديدة بشكل غير معتاد بالنسبة إلى هذا الموسم".

من جانبها، طلبت السلطات الفرنسية من سكان منطقة باريس تجنّب السفر غير الضروري والعمل من المنزل إن أمكن اليوم.

ولقي ستة أشخاص حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس في فرنسا خلال موجة البرد القارس التي تشهدها أوروبا هذا الشتاء.