أخبار اليمن : صحة غزة: نقص كارثي بالمستهلكات المخبرية

صحة غزة: نقص كارثي بالمستهلكات المخبريةحذّرت وزارة الصحة بقطاع غزة، من أزمة نقص المستهلكات المخبرية إلى مستويات وصفتها بالكارثية، ما ينعكس بشكل خطير على تقديم الرعاية الطبية للمرضى الفلسطينيين.

وأوضحت الصحة، في بيان اليوم، أن 75 بالمئة من مواد فحص الكيمياء غير متوفرة، كما أن 90 بالمئة من أرصدة مواد فحوصات ونقل الدم رصيدها صفر.

وأشارت إلى توقف الفحوصات اللازمة لمرضى الغدد والأورام وزراعة الكلى وأملاح الدم بالإضافة إلى فحص صورة الدم الكاملة (CBC)، لافتة إلى أن 72 بالمئة من مواد فحص المزارع البكتيرية غير متوفرة.

وأضافت أنه منذ أشهر لم يتم إدخال مواد المختبرات وبنوك الدم، ما يعني تفاقم الأزمة للحد الذي قد يعيق تشخيص المرضى وإجراء العمليات الجراحية، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم.

ويواجه سكان قطاع غزة، كارثة ومأساة إنسانية خطيرة منذ حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وسط منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية.