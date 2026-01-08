أخبار اليمن : ابو راس يعزي رئيس مؤتمر الحديدة بوفاة شقيقه

ابو راس يعزي رئيس مؤتمر الحديدة بوفاة شقيقه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الاعمال الحاج/ عبدالجبار عبده ثابت، احد أبرز رواد العمل الاقتصادي، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الاخ الحاج/ عبدالجليل عبده ثابت، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الحديدة، عضو مجلس النواب، وإخوانه، وكافة آل ثابت بمحافظة الحديدة، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،
