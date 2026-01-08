أخبار اليمن : 52 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال

52 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلالقال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع خلال شهر يناير الجاري إلى 52 أسيرة، بعد اعتقال 5 نساء خلال الأيام الثمانية الأولى من العام.

وأوضح النادي في بيان، أن عدد حالات اعتقال النساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 تجاوز 650 حالة، في ظل تصاعد استهداف النساء الفلسطينيات.

وأضاف أن "الاعتقالات رافقتها انتهاكات جسيمة، شملت اعتداءات مروعة، بينها اعتداءات جنسية"، مؤكدا أن الاعتقال لم يستثن القاصرات، وطال نساء من مختلف المناطق الفلسطينية.

وأشار إلى تصاعد سياسة اعتقال النساء كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهن لتسليم أنفسهم، واصفا ذلك بأنه من "أخطر الجرائم التي تصاعدات منذ بدء الحرب".

وأشار النادي إلى أن "الغالبية العظمى من حالات الاعتقال جاءت على خلفية حرية الرأي والتعبير، أو ما تدعيه سلطات الاحتلال من تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن قوات الاحتلال تحتجز نساء بموجب الاعتقال الإداري بذريعة "الملف السري"، وعددهن 16.