أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب محافظة حجة

هزة أرضية تضرب محافظة حجةضربت هزة أرضية مساء اليوم، بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر محافظة حجة.

وأفاد الفلكي أحمد الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، بأن "هزة أرضية بقوة 3.3 درجات بمقياس ريختر عند الساعة 7 مساء و50 دقيقة و42 ثانية مركزها الشغادرة بمحافظة حجة وعلى عمق 10كم".

وقال ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل أنهم شعروا قرابة السابعة مساءً بهزة أرضية في مناطق سكنهم، مشيرين إلى أنهم يقطنون محافظتي حجة وعمران.