أخبار اليمن : استعدوا لطقس الساعات المقبلة

استعدوا لطقس الساعات المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، صعدة، شمال إب، شرق الجوف وجنوب مأرب مع احتمالية تكوّن الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.
في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات لحج وأبين وحجة والمحويت وريمة والضالع وتعز وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.
وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.
