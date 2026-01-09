أخبار اليمن : 484 شهيداً منذ بدء اتفاق غزة

484 شهيداً منذ بدء اتفاق غزةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 1193 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، ما أسفر عن عن استشهاد 484 فلسطينياً وإصابة 1206 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال.

وكشف الإعلامي الحكومي، في بيان اليوم، أن من بين الخروقات 384 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و66 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و551 جريمة قصف واستهداف لمدنيين عزل ومنازلهم، و192 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأكد البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وشدد على أن قطاع غزة يواجه الإبادة الجماعية بشكل بطيء، حيث واصل الاحتلال تنصله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 90 يوما سوى 23,019 شاحنة من أصل 54,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي يقدر ب 255 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 43 بالمئة، مضيفا أن ذلك أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وأوضح البيان، أن المواد الغذائية التي يسمح الاحتلال بإدخالها أغلبها مواد غذائية ذات قيمة غذائية متدنية، ويمنع الاحتلال إدخال المواد الغذائية الغنية والمهمة، ما يؤكد أن الاحتلال يتعمد سياسة هندسة التجويع والتعطيش الممنهجة.

وذكر الإعلامي الحكومي أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 539 شاحنة فقط من أصل 4,500 يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميا من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام حوالي 11 بالمئة، وهو ما يبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين.

وحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة وغير المسبوقة في قطاع غزة، في ظل إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء من خيام وشوادر بلاستيكية، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن هذه السياسات التعسفية، بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة مع بداية دخول فصل الشتاء، أدت إلى انهيار أكثر من 50 منزلا ومبنى كانت متضررة ومقصوفة سابقا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين نتيجة المنخفضات وانهيار البنايات السكنية فوق رؤوسهم حيث لجأوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية بسبب قصفها، في ظل غياب أي بدائل آمنة.

ولفت إلى تسجيل وفيات نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 127,000 خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح، مشيرا إلى أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يعد التفافا خطيرا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.

وحمل البيان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دمرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.