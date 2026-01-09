أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71409

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71409ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و409 شهداء، و171 ألفاً و304 مصابين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 14 شهيدا، و17 مصابا، موضحة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 439، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,223، كما جرى انتشال 688 جثمانا.

وأكدت الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.