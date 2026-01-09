أخبار اليمن : غزة.. 10 آلاف جثمان تحت الأنقاض

غزة.. 10 آلاف جثمان تحت الأنقاضقال مدير جهاز الدفاع المدني في غزة، العميد رائد الدهشان، إن استمرار منع إدخال الآليات والمعدات الثقيلة يحول دون انتشال نحو 10 آلاف جثمان لا تزال تحت الأنقاض.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم، أن الدفاع المدني تمكن من انتشال نحو 350 جثماناً فقط حتى الآن، مقابل آلاف لا تزال تحت الركام، مؤكدا أن معظم الجثامين معروفة للعائلات، وأن ما يُعثر عليه في كثير من الأحيان هو بقايا عظام، بسبب مرور الزمن وتعذر الوصول السريع.

ونوه إلى أن جهاز الدفاع المدني فقد نحو 85 في المئة من معداته، ليعمل اليوم بما لا يزيد عن 5 إلى 7 في المئة فقط من طاقته الفعلية قبل الحرب، مما أدى إلى شلل شبه كامل في القدرة التشغيلية للجهاز.

وأشار إلى أن الطواقم تعمل بإمكانات بدائية للغاية، وفي كثير من الأحيان بالأيدي العارية، مضيفا أنه لم يتبقَّ سوى سيارة إطفاء واحدة وسيارة إنقاذ وسيارة إسعاف.

وكشف أن جهاز الدفاع المدني فقد 142 شهيداً من كوادره أثناء أداء واجبهم الإنساني، كما أُصيب 352 من أفراد الطواقم بإصابات خطيرة أخرجتهم نهائياً من الخدمة، شملت بتر أطراف وإعاقات دائمة وإصابات بالغة.