أخبار اليمن : الشوافي للمواطنين: هذا ما يُخبّئه الطقس لكم

الشوافي للمواطنين: هذا ما يُخبّئه الطقس لكمكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن موجة تقلُّبات شديدة في طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وقال الفلكي الشوافي: "بعد نشاط الرياح الجنوبية والغربية استطاعت أن تساعد على تلاشي معظم الكتلة الهوائية الشديدة البرودة".

وأشار إلى أن تمدُّد المرتفع الجوي ما زال يسيطر على أجواء شِبه الجزيرة العربية ويدفع بكتلة هوائية باردة (موجة صقيع) تجاه اليمن.

وتَوقَّع الشوافي هطول بعض زخات الأمطار المتفرّقة على السواحل والسهول الساحلية خصوصاً الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى، مع تَزايُد الهطول نهاية الأسبوع الجاري وتلاشي موجة الصقيع.

وأوضح الفلكي اليمني أن من المتوقع أن تكون الأجواء رطبة وباردة إلى شديدة البرودة مع تَشكُّـل الشابورة المائية على المرتفعات الجبلية المحاذية للسهول الساحلية.

ولفت إلى أن الهِضاب الداخلية وأجزاء واسعة من المرتفعات والأحواض الجبلية والجنوبية الغربية ستشهد أجواءً جافة إلى رطبة نسبياً وباردة إلى شديد البرودة تزامناً مع تأثير موجة الصقيع.

وحذَّر الشوافي المزارعين في المرتفعات والأحواض الجبلية والهِضاب الداخلية من موجة الصقيع والتقلُّبات الجوية المفاجئة، "حيث تكون في الظهيرة وأول الليل رياحاً غربية وبعدها تصير شرقية أو سكوناً تاماً للرياح مع فقْد حراري عالٍ لعدم التشبُّع الكافي للهواء بالرطوبة، وعليه يكون التركيز على صفاء الأجواء وسكون الرياح".