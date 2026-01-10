أخبار اليمن : فيلم يروي قصة الملاكم اليمني نسيم حميد

فيلم يروي قصة الملاكم اليمني نسيم حميديروي الفيلم الوثائقي الدرامي "العملاق" قصة الملاكم البريطاني الأسطوري من أصول يمنية نسيم حميد، إذ يجسد أمير المصري شخصية حميد، بينما يؤدي بيرس بروسنان دور مدربه بريندان إنجل.

وحقق حميد عدة ألقاب عالمية في وزن الريشة خلال مسيرته التي امتدت من عام 1992 إلى 2002، واشتهر بدخوله المذهل إلى الحلبة وتصرفاته الاستعراضية.

ويتتبع الفيلم صعود حميد من بداياته المتواضعة، مع التركيز على علاقته الوثيقة بمدربه إنجل، الذي يدير صالة رياضية في مدينة شيفيلد الإنجليزية ويسعى من خلالها إلى إلهام الشباب للابتعاد عن مشاكل الشوارع عبر الانخراط في عالم الملاكمة.

وعندما أرسل والدا حميد اليمنيان أبناءهما إلى الصالة لحمايتهم من المتنمرين العنصريين، برز نسيم البالغ من العمر سبع سنوات بفضل حركاته السريعة. وأسهمت أساليب التدريب غير التقليدية التي اتبعها إنجل، إلى جانب موهبة حميد، في وصولهما إلى قمة الرياضة، لكن النجاح وضع علاقتهما أمام اختبار صعب.

وقال بروسنان خلال العرض الأول للفيلم في لندن الأربعاء الماضي "إنها قصة رجلين طموحين للغاية... لديهما شغف كبير ليكونا عظيمين".

ويجسد الأخوان غيث وعلي صالح شخصية حميد في طفولته، بينما يؤدي أمير المصري الدور في مرحلة ذروة مسيرته. وقد أمضى المصري أربعة أسابيع في التحضير، حيث تدرب 12 ساعة يوميا، وخسر ثمانية كيلوجرامات من وزنه، وشاهد لقطات أرشيفية لصقل حركات حميد وأسلوبه الجريء.

وقال المصري "تجسيد شخصية بحجم حميد كان تحديا هائلا. كان أحد أبطال طفولتي".

أنتج الفيلم النجم العالمي سيلفستر ستالون، فيما كتبه وأخرجه روان أتال، الذي وصفه بأنه "قصة حب ممزقة بين أب وابنه"، مشيرا إلى أن إسهامات إنجل في الملاكمة ومجتمعه "كان يجب تسليط الضوء عليها".

وأضاف أتال "كان إنجل وحميد لامعين في مجالهما، لذا أردت أن أمنحهما فرصة متساوية".

وحضر نسيم حميد، البالغ من العمر 51 عاما، العرض الأول في لندن لكنه لم يشارك في إنتاج الفيلم، وقال "لأكون صادقا، هذه ليست قصة عني. إنه فيلم عن الملاكم ومدربه. لم أشارك فيه على الإطلاق، لذا فهو يحتوي على بعض الأجزاء الجيدة وبعض الأجزاء السيئة" مضيفا أنه يخطط لإنتاج سلسلة وثائقية عن حياته بالتعاون مع الممثل مارك وولبرج.* رويترز