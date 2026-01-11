أخبار اليمن : الأونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفاً مزرية

الأونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفاً مزريةحذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن الأطفال في قطاع غزة ما يزالون يعيشون ظروفاً مزرية، في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت الوكالة الأممية، في منشور عبر "أكس"، اليوم، أن "الأطفال في قطاع غزة ينبغي أن يشعروا بالدفء والتغذية الجيدة والأمان الكافي للتطلع إلى مستقبلهم"، لافتة إلى "حاجتهم الماسة" إلى المساعدات الإنسانية العالقة خارج القطاع بسبب قيود الاحتلال.

كما أوضحت "الأونروا" أنها، وعلى غرار منظمات الإغاثة الأخرى، "تواصل عملها وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق مساعداتها"، مشددة على ضرورة "رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات بشكل فوري".

وفي وقت سابق من اليوم، نبّه الصليب الأحمر الألماني إلى أن "الأوضاع المتدهورة أصلاً لسكان قطاع غزة تفاقمت بشكل أكبر خلال فصل الشتاء".

وأشار رئيس المنظمة الألمانية، هيرمان غروهه، في تصريحات صحفية، إلى أن "أشهر الشتاء المقترنة بسوء أوضاع الإمدادات مروعة بشكل خاص للأطفال والمصابين وكبار السن".

ولفت غروهه إلى النقص الخطير في الإمدادات، مبيناً أنه "ما زال هناك نقص في كل شيء، في الغذاء الكافي، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والكهرباء، والمياه".

وأضاف أن "كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ما زالت غير كافية، إذ لا يتم تحقيق العدد المطلوب، وهو إدخال 600 شاحنة يومياً".

وفي السياق نفسه، لفت المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستيان كاتسر، إلى أن "العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب أمراض كان من الممكن علاجها".