أخبار اليمن : لبوزة ومجيديع يطمئنان على صحة أبو حليقة

لبوزة ومجيديع يطمئنان على صحة أبو حليقةقام نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، ومعه الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، بزيارة الدكتور علي أبو حليقة -عضو اللجنة العامة، عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- إلى المستشفى للاطمئنان على صحته بعد تَعرُّضه لوعكة صحية.

وخلال الزيارة اطمأن لبوزة ومجيديع على صحة أبو حليقة؛ ناقلين له تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين أبوراس والنائب الأول الأمين العام الشيخ يحيى الراعي وكافة قيادات المؤتمر ودعواتهم له بسرعة الشفاء والعودة لأداء مهامه الوطنية والتنظيمية.

من جانبه أكد عضو اللجنة العامة الدكتور علي أبو حليقة عن سعادته بهذه الزيارة؛معبّراً عن شكره لرئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين أبوراس والنائب الأول الأمين العام الشيخ يحيى الراعي وكافة قيادات وقواعد المؤتمر التي تتابع حالته الصحية؛ مؤكداً أن صحته في تَحسُّن كبير ولله الحمد.

رافق نائب رئيس المؤتمر والأمين العام المساعد خلال الزيارة عبدالملك الفهيدي رئيس المركز الإعلامي، وفاهم الفضلي سكرتير رئيس المؤتمر.