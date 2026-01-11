أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة

الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، شمال إب، البيضاء وغرب الجوف وجنوب مأرب مع إمكانية تكون الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

فيما قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة والمحويت وريمة والضالع وتعز ولحج وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

وأنذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.