أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71412

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71412أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن وصول 3 شهداء و 9 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكرت “الصحة” في تقريرها اليومي أنَّه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأفادت أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025 الماضي، سُجل 442 شهيدًا إلى جانب 1236 إصابة بجروح متفاوتة، بالإضافة لانتشال 688 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

وبيّنت “الصحة” أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 71 ألفًا و412 شهيدًا بينما وصلت الإصابات إلى 171 ألفًا و314 جريحًا.

كما واعلنت الصحة عن وفاه طفله(شهرين) نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 4 وفيات.