أخبار اليمن : تعميم عـاجـل من وزارة التربية في صنعاء

تعميم عـاجـل من وزارة التربية في صنعاء
وجهت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء، بمنع حرمان الطلاب في المدارس الأهلية من دخول الامتحانات بذريعة التأخر في سداد الرسوم الدراسية.
وأكدت الوزارة في تعميم اليوم، أنه يمنع منعاً باتاً حرمان أي طالب من دخول الامتحانات بسبب الرسوم الدراسية وعدم ممارسة أي ضغط نفسي على الطلاب بهذا الخصوص والالتزام التام بما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية".
ووجهت الوزارة مدراء مكاتب التربية بأمانة العاصمة والمحافظات بالتعميم لكافة المدارس الأهلية بالالتزام التام بذلك، “واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف والرفع بما تم اتخاذه”.
