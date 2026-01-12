أخبار اليمن : طائرة بدون طيار تشنّ غارة على مأرب

طائرة بدون طيار تشنّ غارة على مأربشنّت طائرة بدون طيار يُعتقد أنها أمريكية اليوم، غارة جوية على مديرية الوادي بمحافظة مأرب- شرق اليمن.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن طائرة من دون طيار استهدفت بغارة دراجة نارية في منطقة "آل شبوان الصمدة" بمديرية الوادي، ما أدى إلى مقتل شخصين يعتقد أنهما من تنظيم "القاعدة".

وتشنّ طائرات أمريكية من دون طيار بين الحين والآخر، ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر نشطة في تنظيم "القاعدة" بمناطق مختلفة من اليمن.

