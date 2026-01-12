طائرة بدون طيار تشنّ غارة على مأرب
شنّت طائرة بدون طيار يُعتقد أنها أمريكية اليوم، غارة جوية على مديرية الوادي بمحافظة مأرب- شرق اليمن.
وأوضحت مصادر إعلامية، أن طائرة من دون طيار استهدفت بغارة دراجة نارية في منطقة "آل شبوان الصمدة" بمديرية الوادي، ما أدى إلى مقتل شخصين يعتقد أنهما من تنظيم "القاعدة".
وتشنّ طائرات أمريكية من دون طيار بين الحين والآخر، ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر نشطة في تنظيم "القاعدة" بمناطق مختلفة من اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طائرة بدون طيار تشنّ غارة على مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.