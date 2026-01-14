أخبار اليمن : تحذير تطورات من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء الباردة وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء محدودة منها.

بينما قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة والمحويت وريمة وإب وتعز والجوف ومأرب وهضاب وصحارى محافظتي شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر .

ودعا المزارعين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.