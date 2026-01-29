أخبار اليمن : زلزال في عالم الكرة.. بلاتر يدعو لمقاطعة مونديال 2026

زلزال في عالم الكرة.. بلاتر يدعو لمقاطعة مونديال 2026دعا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر جماهير كرة القدم إلى مقاطعة الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تشارك في استضافة كأس العالم 2026 في حزيران المقبل إلى جانب كندا والمكسيك.

وكتب بلاتر في تغريدة على منصة “إكس”: “بالنسبة للجماهير، هناك نصيحة واحدة فقط: ابتعدوا عن الولايات المتحدة!”، مكرّرًا تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي الرئيس السابق للجنة الحوكمة في فيفا، مارك بييث، لصحيفة سويسرية.

وأضاف بلاتر في التغريدة التي جاءت بثلاث لغات مختلفة، وهي الانجليزية والفرنسية والألمانية: “أعتقد أن مارك بييث محق في التشكيك في هذا المونديال”.

وفي وقت سابق، حذر المسؤول السابق في فيفا مارك بييث من أن “الولايات المتحدة بلد خطِر للزيارة”.

وقال لصحيفة “دير بوند”: “البلاد نفسها تعيش حالة اضطراب كبير”، مضيفًا أن “تهميش الخصوم السياسيين، وهجمات سلطات الهجرة، وغير ذلك، لا يشجّع المشجعين على السفر إلى هناك”.

وأضاف: “في المكسيك تهدّد عصابات المخدرات بالاعتداءات، بينما في الولايات المتحدة يكمن الخطر في تحوّل الدولة إلى نظام سلطوي”.

وقال في تصريح آخر أدلى به لصحيفة “تاغيسانتسايغر” السويسرية: “على أي حال، ستشاهدون المباريات بشكل أفضل عبر التلفاز”.

ومضى قائلاً: “عند وصولهم، يجب أن يتوقع المشجعون أنه إذا لم يتصرفوا بشكل جيد مع السلطات فسيُعادون مباشرة إلى بلادهم. إذا كانوا محظوظين..”، على حد تعبيره.

في المقابل، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو في حديث لصحيفة “أويست-فرانس” أنه “لا توجد أي نية لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمقاطعة كأس العالم”.