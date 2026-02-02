أخبار اليمن : جامعة 21 سبتمبر تحتفل بتخرج 492 طبيب وطبيبة

جامعة 21 سبتمبر تحتفل بتخرج 492 طبيب وطبيبةاحتفلت جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية عصر اليوم بصنعاء بتخرج 492 طبيبا وطبيبة من طلابها، الدفعة الثالثة دفعة الشهيد الصماد.

وخلال التكريم الذي حضره عضو المجلس السياسي الاعلى الاستاذ محمد النعيمي، بارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح للخريجين هذا الانجاز، حاثاً إياهم على التسلح بالإرادة والعزيمة كما تسلحوا بالعلم خلال الاعوام التي تحصلوا فيها على العلم والمعرفة، وأن يكونو عند مستوى القسم الذي أدوه واحترام وتقديس هذه المهنة الشريفة، التي أباح الله لهم كأطباء أن يعاينوا ويدخلو الى أعضاء الانسان.

وعبر مفتاح عن سعادته بتخرج هذه الدفعة التي تعكس النجاح الكبير للجامعة وما وصلت إليه خلال فترة وجيزة من تطور وإنجاز رغم الظروف الصعبة، مطمئنا أن الحكومة تعمل لتهيئة الميدان للخرجين وفق الامكانات المتاحة، معبرا عن شكره لقيادة الجامعة وكادرها الإداري والاكاديمي.

من جانبه أعرب نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، عن تقديره لجامعة 21 سبتمبر وقيادتها وإدارتها وكفاءاتها حيث استطاعت خلال فترة وجيزة من رفد الوسط الطبي بالعديد من الكوادر، خاصة عندما يكون الخريج مؤهل تأهيلا علميا عاليا، مشيدا بالتطوير المستمر الذي تشهده الجامعة وسعيها المستمر لتوفير بيئة تعليمية وأكاديمية متطورة، معتمدة على قدراتها الذاتية، مشيرا الى التزام الوزارة بدعم جامعة 21 سبتمبر وغيرها من الجامعات بحسب ما هو متاح لتطوير وتجويد التعليم العالي والاكاديمي، رغم الظروف الصعبة التي لن تحول عن التقدم والإنجاز.

من جهته أشار رئيس جامعة رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور مجاهد معصار، الى رمزية هذه الدفعة من الخريجين التي تحمل اسم الشهيد الرئيس صالح الصماد، معبرا عن شكره للقيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء ومن قبلها حكومة الإنقاذ لوقوفهم الى جانب الجامعة حتى وصلت الى هذا المستوى الكبير من الانجاز، كما نوه الى مكانة وتضحيات الشهداء والجرحى الذين لولاهم لما وصلنا الى هذا اليوم.

وبارك معصار للخريجين تخرجهم من ميدان التعليم الى ميدان العمل بعد أن تم إعدادهم بشكل مؤهل وجودة عالية، مؤكدا أن الجامعة ستواصل تطوير بنيتها التحتية والفنية وبرامجها وبيئتها الإدارية والأكاديمية، حتى تكون القدوة والرائدة في كل تحركاتها الأكاديمية.

بدوره قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الشيخ حسين حازب، أن ما حققته الجامعة منذ 2016 حتى 2026 يمثل معجزة بوصولها الى هذا المستوى الكبير من الإنجاز رغم الظروف الصعبة، وتخرج منها ما يقارب 1500 طبيب وطبيبة مؤهلين تأهيل عالي، بقيادة رئيس الجامعة الدكتور مجاهد معصار الذي تميز بإدارة الجامعة بروح الفريق الواحد.

وكانت عميد كلية الطب الدكتورة سلوى الغميري قد ألقت كلمة، حثت من خلالها الخريجين على مواصلة العلم والتأهيل، وأن يكونو خير سفراء للجامعة، وأن يعكسو على أرض الواقع ما قدمته الجامعة من جهود في سبيل تعليمهم وتأهيلهم ليكونو مخرجات ذات جودة عالية.