أخبار اليمن : الأمانة: الإفراج عن 113 سجيناً بمناسبة قدوم شهر رمضان

الأمانة: الإفراج عن 113 سجيناً بمناسبة قدوم شهر رمضانأقرت نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة اليوم، الإفراج عن 113 سجيناً، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر، ووكيلا نيابتي شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، وغرب الأمانة القاضي خالد الجرموزي، والقائم بأعمال وكيل نيابة بني الحارث القاضي عبدالغني السلمي، إلى إصلاحية غرب وشمال الأمانة، لتفقد أوضاع السجناء والإفراج عن المستحقين، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام.

واستمعوا إلى السجناء ومطالبهم، وإفادات إدارات السجون حول سلوكهم أثناء فترة العقوبة، حيث تم التوجيه بالإفراج عن 20 سجيناً من احتياطي غرب الأمانة، ممن أمضوا ثلاث أرباع المدة ولا تمثل قضاياهم خطورة على المجتمع.

كما تم التوجيه بالإفراج عن 24 سجيناً رهن التحقيق على ذمة نيابة غرب الأمانة، بالضمان المناسب، وتخفيف الضمان عن بعض السجناء، فضلاً عن الإفراج عن ثلاثة سجناء من المعسرين، تكفل أحد فاعلي الخير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة بمبلغ 300 ألف ريال.

وفي سجن احتياطي شمال الأمانة، تم التوجيه بالإفراج عن 24 سجيناً ممن أمضوا ثلاث أرباع المدة وبالضمان رهن تحقيق نيابة شمال الأمانة، إلى جانب 13 سجيناً ممن أمضوا ثلاث أرباع المدة، و17 من المحكومين قيد الاستئناف لدى نيابة بني الحارث، وثلاثة رهن التحقيق، إضافة إلى تسعة سجناء صدرت بحقهم أحكام وتم العفو عن بقية المدة.

وأكد القاضي أحمد أبو منصر أن هذه الإجراءات تأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لمراعاة ظروف السجناء ومساعدة المستحقين للإفراج.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل مكرمة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لقيم التسامح والتكافل الاجتماعي التي يحث عليها الدين الإسلامي.

وأكد أن النيابة حريصة على أداء المهام المنوطة بها في تمثيل المجتمع والدفاع عن حقوقه.. لافتاً إلى أن معالجة أوضاع السجناء وإتاحة الفرصة لهم للعودة إلى المجتمع والاندماج فيه بصورة إيجابية، من المهام ذات الأولوية.

ودعا رئيس نيابة شمال الأمانة رجال المال والميسورين والمؤسسات الخيرية إلى المساهمة في مساعدة المعسرين ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس وما زالوا في السجن بسبب الحقوق الخاصة.. معتبراً ذلك من أعمال الإحسان، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان.