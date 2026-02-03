أخبار اليمن : منظمة تحذر من تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين

منظمة تحذر من تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيينحذّرت منظمة "البيدر" الحقوقية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين الصهاينة وقوات العدو الصهيوني بحق المدنيين في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

وأفادت المنظمة، في بيان، أن مجموعات من المستوطنين هاجمت خربة "الخرابة" جنوب شرق بلدة السموع في الضفة الغربية، واعتدت على المواطنين، ما أدى إلى إصابة المواطن منيع الدغامين برضوض وكدمات، بينما تعرض المواطن عدي الدغامين وسيدة لحالات إغماء جراء رش غاز الفلفل، ونُقل المصابون إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، وفق وكالة "قدس برس".

وقالت إن خربة "المراجم" جنوب بلدة دوما، شهدت ليلة أمس، سلسلة استفزازات متواصلة نفذها مستوطنون، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين الأهالي.

وذكرت أن قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية، وداهمت منزل المواطن برهان دراغمة، وعبثت بمحتوياته بعد حصر أفراد العائلة في غرفة واحدة، وصادرت عددًا من الهواتف المحمولة.

وأضافت أن مجهولين أقدموا فجر اليوم على تكسير أبواب مدرسة المالح، في اعتداء خطير يهدد العملية التعليمية ويستهدف المؤسسات المدنية.

وأكدت المنظمة البيدر أن هذه الانتهاكات المتزامنة تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد المدنيين وممتلكاتهم، داعية الجهات الحقوقية والدولية للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين.

