أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 71803

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 71803ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 71,803 شهيداً و 171,570 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء، و15 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 529، وإجمالي الإصابات 1,462، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 717.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.