أخبار اليمن : شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية على غزة

شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن 21 مدنياً فلسطينياً استشهدوا، وأصيب 38 آخرين في حصيلة أولية لما وصل مستشفيات القطاع نتيجة الاستهدافات الأخيرة من جيش العدو الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 556، وإجمالي الإصابات 1,500، فيما إجمالي الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض بلغ 717.

ولفتت إلى أن ذلك يرفع العدد التراكمي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,824 شهيداً، و171,608 إصابة.

