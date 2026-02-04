أخبار اليمن : طقس بارد وتحذير هام من الساعات المقبلة

طقس بارد وتحذير هام من الساعات المقبلةتوقّع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تشهد مختلف مناطق اليمن طقساً متبايناً خلال الـ24 ساعة القادمة، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم غدٍ الخميس 5 فبراير 2026م.

وأكد المركز أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب، وهضاب شبوة، حضرموت والمهرة، بينما يكون الطقس بارداً نسبياً على أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز والضالع. كما يُتوقع تشكّل سحب ركامية قد يصاحبها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والوسطى خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية، أشار المركز إلى طقس غائم جزئياً بشكل عام، مع نشاط للرياح على وسط وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، تصل سرعتها إلى نحو 30 عقدة، ما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج، إضافة إلى إثارة الأتربة والرمال في المناطق المحاذية لوسط وجنوب الساحل الغربي.

أما المناطق الصحراوية، فتوقّع المركز أن يسودها طقس صحو يميل إلى البرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، مع رياح معتدلة السرعة قد تكون مثيرة للأتربة والرمال أحياناً.

