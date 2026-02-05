أخبار اليمن : 71851 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

71851 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، إلى 71 ألفا و851 شهيدا، و171 ألفا و626 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات القطاع بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 27 شهيدا، و18 إصابة، بينما وصل إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 574، وإجمالي الإصابات إلى 1518.

كما نوهت إلى أن عمليات انتشال ضحايا الحرب من تحت ركام البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية أفضت لانتشال 717 جثمان شهيد، في وقت تعطلت فيه عمليات البحث جراء نفاد المحروقات في القطاع.