أخبار اليمن : 9300 معتقل في سجون الاحتلال

9300 معتقل في سجون الاحتلال
كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، عن وجود أكثر من 9300 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر فبراير الجاري.
وذكر النادي، في بيان، أن من بين المعتقلين 56 سيدة، و350 طفلا يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر، لافتا إلى أن المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، أظهرت أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3358، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالمعتقلين المحكومين والموقوفين والمصنفين تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".
وأشار إلى أن عدد من صنفهم الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين" بلغ 1249 معتقلا، علما أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش والمصنفين ضمن هذه الفئة، فيما يشمل هذا التصنيف أيضا معتقلين عربا من لبنان وسوريا.
يشار إلى أن مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين تشهد يوميا حملات مداهمة واعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ازدادت حدتها بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
