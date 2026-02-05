أخبار اليمن : الصليب الأحمر: الاحتياجات في غزة ما تزال هائلة

الصليب الأحمر: الاحتياجات في غزة ما تزال هائلة
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أنه رغم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن الاحتياجات ما تزال هائلة ومتزايدة.
وأوضحت في تدوينة على منصة إكس، أن التحدي لا يقتصر على إدخال المساعدات عبر المعابر، بل يشمل أيضًا ضمان وصولها بشكل فعّال إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا.
وجددت اللجنة دعوتها إلى توفير وصول إنساني كامل، آمن، ودون أي عوائق.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
