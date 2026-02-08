أخبار اليمن : اليونيسف: أوضاع "مميتة" لأطفال غزة

اليونيسف: أوضاع "مميتة" لأطفال غزة
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، من أن الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ويشكل خطراً مميتاً على حياة آلاف الأطفال، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع.
وأكدت اليونيسف في بيان، أن الأطفال يعانون من الغارات الجوية، وهم يتأثرون بانهيار منظومات الصحة والمياه والتعليم، مضيفة أن التقارير تشير إلى استشهاد 37 طفلا في مختلف أنحاء قطاع غزة، منذ بداية العام.
وشدّدت المنظمة الأممية على ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الأطفال في غزة.
وكانت يونيسف أعلنت، الشهر الماضي، عن استشهاد 100 طفل على الأقل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر.
