أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات

الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار وشمال إب، بينما يكون بارداً نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من الطقس البارد خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
