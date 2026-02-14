أخبار اليمن : الأرصاد: تأثر الأجواء بكتلة هوائية باردة

الأرصاد: تأثر الأجواء بكتلة هوائية باردة
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتأثر أجواء البلاد بكتلة هوائية باردة خلال الأيام القادمة.
وتوقع المركز في نشرته الجوية انخفاضاً تدريجياً وملحوظاً في درجات الحرارة ليكون الطقس بارداً إجمالاً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والمسافرين إليها من آثار البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
