أخبار اليمن : الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان في اليمن

الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان في اليمنأعلنت الجمعية الفلكية اليمنية، عن أول أيام شهر رمضان المبارك في اليمن لعام 2026م - 1447هـ.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، هو أول أيام شهر رمضان، ويوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر/ أول شوال.

دوت الخليج ينشر فيما يلي نص البيان:

الجمعية الفلكية اليمنية تعلن: أول شهر رمضان الأربعاء 18 فبراير 2026م.. وغرة شوال الجمعة 20 مارس.

في الساعة 3:1 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 يحدث (الاقتران المركز) –أي توضع القمر بين الشمس والأرض- ايذاناً بولادة هلال شهر هجري جديد وليتم استطلاع هلاله بعيد غروب شمس يوم الثلاثاء المذكورة في مغارب اليمن بالتعيين، وهي تاريخياً سواحل مدينة الحديدة التي لا تلوث أفق غروبها الإنارات من أي جهة خاصة كشافات البواخر الداخلة والخارجة من وإلى ميناء الحديدة بالتعيين.. وفي الساعة 6:12 تغرب الشمس في الموقع المذكور، وبعد حوالي 4 دقائق أي حوالي الساعة 6:16 يغرب الهلال ويكون عمره منذُ ولادته 3 ساعات و15 دقيقة ورؤيته متوفرة في الأفق الغربي المذكور شريطة عدم احتجابه بغبار أو غيوم كثيفة.

ومن السابق يكون اليوم الأول من رمضان للعام الهجري 1447هـ، هو الأربعاء 18/2/2026م، في حال توافق الجهات الشرعية مع الحسابات الفلكية.

وفي يوم الأربعاء 18/3/2026 الموافق التاسع والعشرون من رمضان من العام المذكور تغرب الشمس في الموقع المذكور من سواحل الحديدة الساعة 6:14 ويجب الانتباه أولاً إلى أن الهلال لم يكن قد ولد بعد، ثانياً يغرب قبل الشمس بحوالي 28 دقيقة مما يعني أن مدة المكث سالبة وعليه من المستحيل أن يكون اليوم التالي هو أول شوال بل يكون الخميس متمم لشهر رمضان، حيث يولد شهر شوال فجر الخميس 19/3/2026م حوالي الساعة 4:23.

ويوم الجمعة 20/3/2026 هو أول أيام الفطر/ شوال للعام الهجري 1447.

وكل عام وأنتم بخير وعافية...

المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري - رئيس الجمعية الفلكية اليمنية.

القاضي/ يحيى بن يحيى العنسي - أمين عام الجمعية.

الباحث الفلكي الأستاذ/ عدنان الشوافي - مدير العلاقات في الجمعية.

صادر عن الجمعية الفلكية اليمنية