أخبار اليمن : تحذير صيني شديد اللهجة لواشنطن

تحذير صيني شديد اللهجة لواشنطنحذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية من “التآمر” بشأن قضية تايوان، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع بكين.

جاء ذلك خلال كلمة وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث دعا واشنطن إلى “اتباع سياسة إيجابية وعملية”، مؤكداً أن “التعاون هو أفضل نتيجة للطرفين”. وأضاف أن بعض الجهات تحاول فصل تايوان عن الصين وتجاوز الخطوط الحمراء، ما يرفع احتمال نشوب صراع بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار الوزير الصيني إلى أن بكين تفضل الحلول السلمية لكنها مستعدة لمواجهة جميع المخاطر، مؤكداً أن الصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

كما أعرب وانغ يي عن تفاؤل الصين تجاه التصريحات الأخيرة للبيت الأبيض، والتي أظهرت احتراماً للرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني.

ويأتي ذلك بعد اجتماع وزير الخارجية الصيني مع نظيره الأميركي ماركو روبيو يوم الجمعة، وُصف بأنه “إيجابي وبنّاء”، حيث تم بحث زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقبة إلى بكين في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وتتزايد المخاوف الأميركية والأوروبية بشأن الاعتماد المتزايد على الصين في المواد الخام والمكونات الحيوية لسلاسل التوريد، مع تصاعد الدعوات لتقليل هذا الاعتماد

