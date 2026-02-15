أخبار اليمن : سخرية سياسية في عيد الحب

سخرية سياسية في عيد الحبنشر البيت الأبيض سلسلة بطاقات رقمية بمناسبة عيد الحب، حملت طابعاً سياسياً ساخراً، وتناولت قرارات وأحداثاً بارزة خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إحدى البطاقات أظهرت الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو معصوب العينين ومقيّد اليدين، في إشارة إلى توقيفه من قبل قوات أميركية ونقله إلى نيويورك لمواجهة اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات. وجاء التعليق على الصورة بعبارة: “لقد أسرتَ قلبي”، في توظيف ساخر لعبارة رومانسية ضمن سياق سياسي.

بطاقة أخرى أظهرت ترامب وهو يحمل وثيقة تحمل عنوان “أمر تنفيذي 4547″، مرفقة بعبارة “أنتِ حبيبتي”، فيما تضمنت بطاقة ثالثة صورة للسيناتور الديمقراطي “Chris Van Hollen” في لقطة ساخرة مرتبطة بملف الهجرة.

كما تضمنت إحدى البطاقات رسماً لقلب يتوسطه شكل جزيرة غرينلاند، في تلميح إلى الجدل الذي أثاره سابقًا حديث ترامب عن رغبته في ضم الجزيرة الدنماركية، وهي خطوة قوبلت برفض أوروبي واسع.

ووفق تقارير إعلامية أمريكية، فإن جانبا من هذه المنشورات الساخرة يُعد بإشراف مباشر من ترامب، إلى جانب عدد من مساعديه في البيت الأبيض، في إطار أسلوب تواصلي يعتمد لغة غير تقليدية على وسائل التواصل الاجتماعي.