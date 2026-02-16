أخبار اليمن : "أطباء بلا حدود": قطاع غزة بلا إمدادات

"أطباء بلا حدود": قطاع غزة بلا إمداداتأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، أنها لم تتمكن منذ مطلع العام الجاري من إيصال أي مساعدات أو إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة بسبب القيود "الإسرائيلية" رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوفر لوكيير، في تصريح صحفي، إن الوضع الإنساني "الكارثي" لا يزال مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن الاحتياجات الإنسانية هائلة، وما هو مطلوب ليس تقليص الاستجابة الإنسانية بل زيادتها بشكل كبير، لافتاً إلى أن ظروف فصل الشتاء فاقمت المشكلات الصحية المزمنة لدى الفلسطينيين في غزة.

ولفت إلى تزايد الأمراض المعدية في وقت ينتظر فيه أكثر من 18 ألف شخص الإجلاء الطبي من قطاع غزة، بينهم 4 آلاف طفل.

وأفاد بأن ظروف الشتاء تفاقمت مع أوضاع الإيواء المتدهورة في غزة، مبيناً أن هذا الوضع يزيد تدهور خاصة في ظل الحالة الصحية الكارثية في جميع أنحاء القطاع.

وأكمل: "رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما زال الناس يُقتلون في غزة، في حين أن الهدف من الاتفاق كان إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية".

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 72,063 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 171,726 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بلغ 603، وإجمالي الإصابات 1,618، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

