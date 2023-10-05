الكويت تؤكد موقفها الثابت بشأن دعم الشعب الفلسطينى لتحقيق حقوقه المشروعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أكدت دولة الكويت، اليوم الخميس، موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى فى سعيه نحو تحقيق حقوقه المشروعة.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في (جنيف) السفير ناصر الهين - أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل - "في الوقت الذي يحتفل العالم بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمر 75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني " .

وأضاف أن دولة الكويت تدين بأشد العبارات الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال في عدد من المدن الفلسطينية فضلا عن الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين حول العالم عبر استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والتي نعتبرها تجاوزا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا لحرمة المقدسات .

وحث السفير الهين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وتفعيل كافة آلياته لمعالجتها وضمان محاسبة المتسببين بها ومضاعفة جهوده نحو التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.