”آشتية” يحذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - حذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الخميس، من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلى ومستعمريه المروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته، مطالبا بوقفها وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.

وقال آشتية - في تصريح له اليوم - إن القتلة، من جنود الاحتلال، والمستعمرين، لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام الشابين عبدالرحمن فارس عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاما)، وإصابة العديد من الشبان، خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتهما، وترويع المواطنين، وتدمير الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين فى كنيسة القيامة.