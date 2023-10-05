الولايات المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة ليبية تقود البلاد إلى الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الخميس، الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.

وقال نورلاند في إيجاز صحفي الخميس، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت اشرافها.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يحضر للقاء للقادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعاطى مع جميع القادة الليبيين للوصول إلى الانتخابات.

ودعا المبعوث الأمريكي، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالترتيب لها في هذا الشأن.