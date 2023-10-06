دوت الخليج -

سعر نفط عمان يتراجع 4.43 دولار للبرميل

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم الخميس تسليم شهر ديسمبر القادم 86 دولارا و25 سنتا للبرميل. سعر نفط عمان يتراجع 4.43 دولار للبرميلسجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم الخميس تسليم شهر ديسمبر القادم 86 دولارا و25 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان، انخفاضا بلغ أربعة دولارات و43 سنتا للبرميل، مقارنة بسعر أمس الأربعاء، والبالغ 90 دولارا و68 سنتا للبرميل. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 86 دولارا و57 سنتا للبرميل، مرتفعا ستة دولارات وثلاث سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر نفط عمان يتراجع 4.43 دولار للبرميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.