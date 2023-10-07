فلسطينيون يقتحمون مستوطنة قرب غلاف غزة وسط حرب شوارع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 12:34 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو، اليوم السبت، مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنجح باقتحام مستوطنة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وفق مراسلنا.

وتمكن مقاتلو القسام من أسر مستوطنين داخل مستوطنات “غلاف غزة”.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم من قطاع غزة مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى”، كاشفا أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة.

ودعا الضيف الفلسطينيين في الضفة إلى “كنس الاحتلال نصرة للأقصى”.

كما دعا “المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين”.