حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:34 صباحاً - أعلن «حزب الله» اللبناني، صباح الأحد، مسؤوليته عن استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود في منطقة مزارع شبعا.

وأوضح حزب الله، في بيان له، استهداف 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا، وهي: موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم، وذلك بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة.

وأردف البيان «وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة»، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي في إطار «تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة وتضامناً مع ‏المقاومة الفلسطينية».

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة قصفت بنية تحتية تابعة لحزب الله بمنطقة الحدود.

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قيادة المنطقة الشمالية أصدرت أمرا بإغلاق المنتجعات قرب حدود لبنان.