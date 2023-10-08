رئيس نادي الأسير الفلسطيني: الوضع متوتر في كل مكان والعدوان شامل بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المواجهة الحالية بين فلسطين وإسرائيل ستكون من أخطر المواجهات بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن الوضع متوتر في كل مكان والعدوان شامل في كل أنحاء قطاع غزة.

حالة أشبه بالطوارئ

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي همام مجاهد، أنّه في الضفة الغربية والقدس هناك حالة أشبه بالطوارئ، إذ جرى إغلاق معظم الطرق بين المدن الفلسطينية وإغلاق كبير من الطرق التي تربط المخيمات والأرياف بمراكز المدن وانتشار كبير للجيش الإسرائيلي.

عدوان شامل على الشعب الفلسطيني

وتابع: «في الضفة الغربية، يطلق المستوطنون النار ويعتدون على المارة والسيارات، باختصار شديد، هذا عدوان شامل على الشعب الفلسطيني يتركز على قطاع غزة، وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، والدمار الذي وقع حتى اللحظة هائل وينذر بما هو أكبر».