لأول مرة في تاريخها.. امريكا تعين شخصية عربية رئيسا لشرطة ولاية أمريكية؟

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة تاريخية، عيّنت مدينة هامترامك في ولاية ميشيغان الأمريكية، جميل الطاهري، قائدًا جديدًا للشرطة خلفا لـ آن مويز، الذي تقاعد الشهر الماضي.

وبهذا يصبح الطاهري أول رئيس شرطة أمريكي يمني ومسلم في هامترامك، وهي مدينة تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب الأمريكيين والمسلمي

الطاهري (42 عامًا) كان يشغل منصب نائب المفتش والضابط المسؤول عن التنوع والشمول في قسم شرطة نيويورك، ويحمل معه 20 عامًا من الخبرة في مجال إنفاذ القانون.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام: “جاءت هذه الفرصة من خلال أصدقائي في هامترامك، وكذلك من خلال عمدة المدينة هناك.

اعتقدت أنه سيكون فصلًا جديدًا جيدًا في مسيرتي وفي حياتي أيضًا”.

وأضاف الطاهري أنه يهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الشرطة والمجتمع، وخاصة المجتمع المسلم الذي يواجه تحديات وتحيزات في الولايات المتحدة.

وقال: “لقد جئت إلى العمل في عام 2004، وسمعت الكثير من خطاب التحيز العنصري، وأدركت أن هناك الكثير من الجهل داخل قسم الشرطة، وكذلك المجتمع المحلي والمجتمع في ذلك الوقت”.

الطاهري شارك في تأسيس جمعية الضباط المسلمين في شرطة نيويورك، وأسس جمعية ضباط إنفاذ القانون اليمنيين الأمريكيين للمساعدة في كسر الصور النمطية عن المسلمين.

وقال: “شعرت أنه من واجبنا كضباط شرطة مسلمين إنشاء مجتمع من شأنه أن يسد هذه الفجوة بين مجتمع إنفاذ القانون والمسلمين، ولكن أيضًا يكون صوت العقل لإعلامهم بأننا موجودون للخدمة”.

يوجد الآن أكثر من 1000 عضو مسلم في قسم شرطة مدينة نيويورك، ويقول الطاهري إن الضباط يلعبون دورًا في تجنيد ضباط من مجتمعاتهم وجعل الناس يشعرون براحة أكبر مع قسم الشرطة. وأشار إلى أنه شهد تطورًا كبيرًا في مكانة الضباط المسلمين في السنوات الأخيرة.

وقال: “عندما جئت لأول مرة في عام 2004، كان هناك العديد من المشرفين، وكان الأمر صعبًا للغاية كقائد أو مفتش في ذلك الوقت.

والان، لدينا أكثر من 20 نقيبًا في الشرطة المسلمة، وهو أمر مدهش أن نرى كل هذا يحدث على مر السنين”.

الطاهري سيبدأ عمله كرئيس للشرطة في هامترامك في الأول من مارس القادم، وسيتلقى راتبًا سنويًا قدره 120 ألف دولار. وقد رحبت عمدة المدينة، كارين ماجبوري، بتعيينه، ووصفته بأنه “شخصية قيادية محترفة ومحترمة وملهمة”