مؤشر بورصة مسقط يغلق مُرتفعًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق مُرتفعًاارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 6.8 نقطة، وبنسبة 0.14 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4741.78 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4734.99 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت مليونين و578 ألفًا و278 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 11.5 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت التداول مليونين و313 ألفًا و255 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أنَّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.031 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.60 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 34 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 1.33 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 50 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 1.94 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 16 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.61 في المائة.