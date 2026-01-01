الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض سنوي

الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض سنوياستقر الدولار، اليوم الأربعاء، لكنه يتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017، إذ ألقت تخفيضات أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية والسياسات التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة الأمريكية بظلالها على أسواق العملات خلال عام 2025.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 98.228 نقطة، متمسكا بمكاسب يوم أمس الثلاثاء، في حين انخفض المؤشر بنسبة 9.5 بالمئة خلال عام 2025، بينما ارتفع اليورو بنسبة 13.5 بالمئة، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 7.6 بالمئة.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1747 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3463 دولار في آخر يوم تداول من العام الجاري، وتتجه العملتان إلى تحقيق أكبر مكاسب سنوية لهما منذ ثمانية أعوام.

كما استقر الين الياباني عند 156.35 مقابل الدولار.

وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.66965 دولار أمريكي، متجها إلى تسجيل ارتفاع بأكثر من ثمانية بالمئة خلال العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020.

في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.57875 دولار أمريكي، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 3.4 بالمئة، منهيا بذلك سلسلة خسائر استمرت أربع سنوات.