ارتفاع أسعار الذهب والفضة
انتعشت أسعار الذهب والفضة اليوم مدعومة بعمليات شراء، عقب تراجعها إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة الماضية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليبلغ 4966.83 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد هبط بأكثر من 3% أمس، مسجلًا أدنى مستوى له في نحو أسبوع دون خمسة آلاف دولار.
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.7% لتصل إلى 4985.40 دولارًا للأوقية.
وسجلت الفضة في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.1% لتصل إلى 76.76 دولارًا للأوقية، وذلك بعد تراجعها بنحو 11% يوم الأربعاء الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2033.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1639.99 دولار.
