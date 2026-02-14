ارتفاع أسعار الذهب والفضة

ارتفاع أسعار الذهب والفضةانتعشت أسعار الذهب والفضة اليوم مدعومة بعمليات شراء، عقب تراجعها إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة الماضية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليبلغ 4966.83 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد هبط بأكثر من 3% أمس، مسجلًا أدنى مستوى له في نحو أسبوع دون خمسة آلاف دولار.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.7% لتصل إلى 4985.40 دولارًا للأوقية.

وسجلت الفضة في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.1% لتصل إلى 76.76 دولارًا للأوقية، وذلك بعد تراجعها بنحو 11% يوم الأربعاء الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2033.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1639.99 دولار.