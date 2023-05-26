انت الان تتابع خبر عدت سما المصري.. ملكة جمال مصر بقميص احمر يظهر ما تحته فيفي عبده بوصلة رقص علي البحر الشباب وأظهرت جمالها.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبدة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لها بإطلالة رائعة احمر حيث أظهر جميع جسدها وقامت فيفي عبده بوصلة رقص هزت فيها مواقع التواصل الاجتماعي علي نغمات اه يا ويلي.

وعبرة عبر صفحتها الرسمية قالا الحياة لونها فوشيا خلال الإجازة الصيفية لها في الساحل الشمالي وبعد ظهور هذه الصور بدأ المغردون والمتابعين في ابدا تعليقاتهم قال أحد المتابعين هي فوفه واحده بس مشير الي جمالها ورشاقتها وجمال جسدها.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت الفنانة فيفي عبده الي أزمة صحية بعد أخذا حقنة بالخطأ مما ادي الي مرضها وعمل عملية جراحية لها في الظهر مما جعلها مختفية عن الانظار في الفترة الماضية.

حيث علقت علي هذه قالا حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي ادني الحقنة دي في ظهري واعلنت موخرا شفائها بعد إجراء عملية جراحية.

ودئما ما تثير صورها وفديوهاتها جدلا واسعا ولما تفعله وتظهر به بعد هذا العمر ومن يحب فيفي عبدة يجدها تظهر دائما في للغاية وتظهر جميع جسدها سواء في الأعمال الفنية التي تقوم بها أو في حياتها الشخصية